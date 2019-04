Irsko vyšetřuje Facebook. Jde o hesla

Úřad v tiskovém sdělení napsal, že bude prošetřovat, zda Facebook dodržel všechny povinnosti plynoucí z relevantních ustanovení evropských pravidel pro ochranu dat (GDPR). Po jejich vstupu v platnost loni v květnu se irský kontrolní orgán stal pro občany Evropské unie hlavní instancí ve sporech s technologickými giganty, neboť firmy jako Facebook, Google a Apple mají v Irsku své evropské centrály.

Podle Politico je nové vyšetřování již jedenáctým, které je v Irsku proti Facebooku a jeho dceřiným společnostem vedeno. To nejnovější se týká ukládání nezašifrovaných hesel desítek milionů uživatelů facebooku, které provozovatel sociální sítě přiznal v březnu. Minulý týden své vyjádření aktualizoval s tím, že problém se týkal také milionů účtů na instagramu.

Kalifornská společnost uvedla, že mezeru v zabezpečení již napravila a že k heslům v běžném textovém formátu měli přístup pouze její zaměstnanci. Navíc se prý neprokázalo jakékoli zneužití této chyby. Facebook neuvedl, jak dlouho nezašifrovaná hesla přechovával. Novinář a expert na počítačovou bezpečnost Brian Krebs, který minulý měsíc na problém upozornil, tvrdil, že soubory s čitelnými hesly vznikaly od roku 2012.

Některá vyšetřování Facebooku ze strany irského úřadu pro ochranu dat by mohla být uzavřena do konce léta. Jak dlouho se bude zkoumat případ nezašifrovaných hesel, úřad v dnešní tiskové zprávě neuvedl. Nařízení GDPR umožňuje kontrolním orgánům ukládat pokuty do výše 20 milionů eur (515 milionů Kč), případně i vyšší postihy, a to do hodnoty odpovídající čtyřem procentům z ročních příjmů daného subjektu.

Roční tržby Facebooku loni dosáhly 55,8 miliardy dolarů (téměř 1,3 bilionu Kč). Maximální možná pokuta by se tedy u něj pohybovala v řádu desítek miliard Kč.