Japonsko si nepřeje brexit bez dohody, říká premiér Abe

"Pro japonské firmy je Spojené království branou do EU," upozornil japonský ministerský předseda. Jeho země proto doufá v hladký "rozvod", který by dával jistotu ohledně budoucího dění. "Je v zájmu japonských společností, aby EU i britská strana vzaly rozum do hrsti a stávající situaci překonaly," podotkl Abe.

S postojem významného partnera EU prý opakovaně evropské politiky seznamuje, věc stejným způsobem prezentoval i britské premiérce Therese Mayové. Té se stále nepodařilo v britském parlamentu dosáhnout souhlasu s podobu "rozvodové smlouvy", kterou její vláda s EU dojednala.

Premiéři a prezidenti ostatních zemí unie nyní datum brexitu odložily až na konec října s tím, že pokud bude smlouva schválena, Británie odejde dřív. Teprve po britském odchodu je EU ochotna jednat o nové podobě vzájemných vztahů. V Londýně ale není jasno ani ohledně toho, jak přesně by budoucnost měla vypadat, zda by země měla například setrvat v celní unii.