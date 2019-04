Češi jsou rasisti? Svět tepe Česko za útok na Feriho

Server Politico uvádí, že „policie vyšetřuje útok, ke kterému došlo na ochutnávce vína“, o Dominiku Ferim přitom hovoří jako o „prvním černém poslanci ČR“ a připomíná, že politik je částečně etiopského původu.

Politico také zmiňuje, že napadený poslanec o všem informoval na twitteru, kde napsal, že ho nabídli dva muži. Píše také, že Feri zveřejnil fotku ránu, kterou utrpěl v oblasti zad. Cituje rovněž svědky, kteří tvrdili, že jeden z útočníků vykřikl, že „negři nemají v politice co dělat“.

„Feri byl v loňském roce vybrán na seznam 28 lidí POLITICO, kteří budou v roce 2019 formovat Evropu,“ připomíná server, který Feriho loni označil za „snílka“.

„Feri není jen nejmladší poslanec v historii země. Je to první černoch - a to velmi nápadný. Nosí si huňaté afro a hraje na piáno jazz v místních klubech,“ psal server Politico.

Server také poukazoval na to, že ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 kandidoval Feri za TOP 09 na posledním místě kandidátky v Praze, přesto dostal víc než 15 tisíc preferenčních hlasů, posunul se na 2. místo a dostal se tedy do Sněmovny.

Politico také ocenilo Feriho aktivitu na sociálních sítích, především na instagramu, který „využívá k silnému - a často vtipnému - vyjádření svého nadšení pro EU a pohrdání neliberálním populismem českého prezidenta a premiéra, českých komunistů a xenofobií krajní pravice“.

„Není snadné být mladý a černý v České republice, kde je počet obyvatel afrického původu nepatrný a kde je rozšířená rasová nesnášenlivost. Problém, říká Feri, který je částečně etiopského původu, je neustálý posměch a hrozby některých lidí. A také to, že ho mnoho lidí nebere vážně,“ uvedl server loni ve vizitce Dominika Feriho.