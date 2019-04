Radikál Robinson kandiduje v eurovolbách, nesmí uplácet voliče hamburgery

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský krajně pravicový aktivista Tommy Robinson se bude v květnových volbách do Evropského parlamentu (EP) ucházet o mandát jako nezávislý kandidát. Oznámil to na čtvrtečním mítinku v Manchesteru. Hned v úvodu kampaně však narazil na problém se zákonem. Policie mu zakázala rozdávat lidem hamburgery, neboť by jimi mohl uplácet voliče, uvedla dnes televize Sky News.