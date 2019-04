Soudnictví v zemích EU? Výsledky průzkumu nejsou příliš dobré. Toto si myslí Češi

Nejhůře ze srovnání vyšly soudy v Chorvatsku, které za špatné nebo velmi špatné označily tři čtvrtiny dotázaných.

Výrazně špatné vysvědčení dostala také slovenská soudní soustava, po té chorvatské vyšla ze srovnání jako druhá nejhorší. Jako špatné či velmi špatné označilo své soudy 60 procent Slováků, opačného názoru bylo 28 procent.

At least 7 in 10 citizens who rate the independence of their justice system as bad do so because of interference or pressure from politicians. The independence of judges must be guaranteed. https://t.co/Zo0Kuo6cZv pic.twitter.com/UrTg6q2JBE