Španělsko v neděli volí: Kampaň provázely útočné „verbální hry", největší od konce Francovy diktatury

Španělskou kampaň provázejí: invektivy, strach, historické hyperboly

Osobní invektivy, vyvolávání strachu, ale i označování, jež odkazovalo na historické hyperboly, byly na denním pořádku. Tato kampaň měla povahu „psychických záchvatů, polarizace, plné hyperbol", jež dominovala nad „diskusí o konkrétních otázkách", soudí Manuel Arias, profesor politických věd na Univerzitě v Málaze, kterého cituje agentura.

Tváří v tvář průzkumům veřejného mínění, která tvrdí, že velká část voličů se rozhodne až na poslední chvíli, se levicové politické formace - včetně vůdce socialistické vlády Pedra Sáncheze, který je favoritem nedělních voleb – utkaly s uskupeními napravo, často využívajících v diskusních soubojích „silně ohnivou rétorikou".

Tato kampaň dokládá, že i Španělsko se ocitlo v „novém mezinárodním kontextu", jež je plnou součástí prudce vznikajících hnutí v Evropě, ale i v Americe, jež má povahu „populismů všeho druhu", pronikajících „jeden druhým" zejména španělský venkov, míní José Ruiz San Roman, profesor sociologie a veřejného mínění na Univerzitě Complutense v Madridu.

Apelamos a la responsabilidad de todos los electores constitucionalistas para unir el voto en torno al 🅿️🅿️, la única alternativa que puede impedir la fractura de la unidad nacional, el blanqueamiento de ETA y la homologación del populismo bolivariano que solo trae ruina. pic.twitter.com/6ATk4tOXxM — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26. dubna 2019

V únoru letošního roku, zejména Pablo Casado, vůdce Lidové strany (PP) zahájil sérii akcí, spojující v jednom projevu více než dvacet invektiv proti svému konkurenti Pedro Sánchezovi, předsedovi Socialistické strany (PSOE), mezi nimiž byly označení jako: „největší zrádce španělských demokratických dějin", jenž napáchal množství „zločinů", osobní charakteristika Sácheze se pohybovala o „nutkavého lháře" přes „nezodpovědného" až po „katastrofu pro budoucnost země".

Casado: Sánchez chce resuscitovat „hydru se sedmi hlavami"

Casado čerstvě obvinil Sáncheze, že se spojil s „hydrou se sedmi hlavami", mezi něž zahrnuje (již rozpuštěné baskické krajně levicové uskupení) Batasuna, terorismu nakloněné politiky blízké (separatistické formaci) ETA, a obecně všechny separatisty, stoupence nezávislosti, komunisty, chávisty a castristy. Ačkoliv je Pedro Sánchez viděn ve výzkumech jako vítěz, patrně nezíská většinu a bude muset svoji vládu hodně „poslepovat".

Označení „hydry se sedmi hlavami" ale zároveň připomnělo, že zmíněné strany a jejich následovníci stáli za podporou návrhu na vyslovení nedůvěry vládě konzervativního premiéra Mariana Rajoye, což umožnilo Sánchezovi dostat se k moci loňského červnu. Byli mezi nimi zástupci katalánských separatistů, radikální levice Podemos nebo formace EH Bildu, jež je dědicem bývalé baskické Batasuny, považován za politickou baskické teroristické ozbrojené frakce ETA.

El Gobierno Frankenstein ha muerto, pero Sánchez tratará de resucitarlo como sea. Hay que llenar las urnas de votos constitucionalistas para que venza la unión, la igualdad, la libertad, la suma y el futuro. Esa es la España en la que creo. 🇪🇸 #28Abril pic.twitter.com/BH6sCvquMF — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15. února 2019

„Frankensteinova vláda je mrtvá, ale Sánchez se bude pokoušet tak či onak ji resuscitovat," napsal v únporu na Twitteru Albert Rivera, vůdce liberálů z uskupení Ciudadanosu, podle něhož je odchod Pedra Sáncheze je „národní urgencí". Santiago Abascal, který stojí na čele krajně pravicového Voxu, vyzval své stoupence, aby porazili „zrádce, kteří jsou ve vládě a podporují všechny nepřátel Španělska".

Socialisté naopak varovali před „černobílým Španělskem" a „trifašismem", pokud se trojice stran: lidovci, Ciudadanos spojí po hlasování s populistickým Voxem, což je podle nich strana „jasně frankistická".

„Strach je emoce, která vyvolává nejrychlejší reakci u voličů," řekla AFP Silvia Martinezová, profesorka komunikace na Otevřené univerzitě v Katalánsku. „Strach funguje dobře, zjevný strach se se ve vás šíří rychle (...) a dává vám snadné řešení: dát hlasovací lístek na druhou stranu," tvrdí profesor José Ruiz San Roman.

Podle odborníků jsou tyto „verbální hry" součástí dosud bezprecedentního kontextu ve Španělsku od konce francouzské diktatury v roce 1975. „V Katalánsku došlo k velmi tvrdému procesu sebeurčení, velmi kruté případy korupce", stejně jako ten, který panu Sánchezovi umožnil svrhnout konzervativní vládu, nemluvě o „vzniku politických sil, které zcela mění (dosavadní) politiku," dodává profesor.

Tvrdé útoky se odehrávaly i mezi pravicovými subjekty. Radikální Vox, který chystá svůj triumfální vstup do parlamentu, popsal ale dříve lidovce jako „malé pravicové zbabělce", což přimělo bývalého premiéra José Maria Aznara, k odpovědě: „Nikdo, nikdo mi nebude říkat něco zbabělé pravici, aniž by se mi díval přímo do očí."