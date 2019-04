Španělská policie řeší podivnou vraždu v jeskyni

Opuštěná jeskyně leží v horách u malého letoviska Adeje. Mladší ze synů podezřelého muže místním lidem řekl, že se mu podařilo z jeskyně utéct. Našli ho v úterý večer, jak zmatený a unavený bloudí v horách. Chlapcův popis toho, co se stalo, přivedl policisty a dobrovolníky po dlouhém pátrání až do jeskyně, kde našli dvě těla s mnohačetnými zraněními.

"Všechno naznačuje, že byl tento zločin naplánován," uvedl José Miguel Rodríguez Fraga, starosta obce Adeje. "Vše měl dobře připravené a kdyby nebylo toho malého chlapce, nikdy bychom se to nedozvěděli, nebo bychom to zjistili až bůhví kdy," dodal.

Chlapec, kterému je podle některých médií pět let, podle jiných už sedm let, popsal, že si otec půjčil dodávku a řekl, že pojedou na piknik. Odjeli do hor a zaparkovali u jeskyně, kde otec tvrdil, že schoval velikonoční vajíčka. Poté viděl, jak otec napadl jeho matku a ona leží krvácející na zemi, uvedl španělský deník ABC. Podle El País nyní o chlapce pečuje jedna z místních žen, hoch zatím neví, že jsou jeho matka a bratr mrtví. Na Tenerife zároveň míří prarodiče malého chlapce, aby se o něj postarali.

Policie na základě popisu začala pátrat po dodávce, kterou muž použil. Objevila ji a zadržela podezřelého v jeho apartmánu v Adeje. Němec údajně při zatýkání kladl odpor a tvrdil, že neví, že jsou jeho bývalá partnerka a syn mrtví. Nyní je v policejní vazbě.