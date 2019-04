Svět ovládne čínština? Německá FDP zahájila sjezd netradičním projevem

První slova svého proslovu na stranickém kongresu v Berlíně přečetl Lindner z papíru v lámané čínštině. Překlad dodal v zápětí: "Společnost a hospodářství se stále mění. Musíme držet krok s dobou." Řekl také, že "naše děti se v budoucnu nebudou muset učit pouze anglicky, ale také čínsky". Sám prý učinil pokus naučit se čínsky a dodal, že "je tento jazyk oříškem".

Podle Lindnera by Německo mělo udělat vše pro to, aby "se i Číňanům nadále vyplatilo učit se německy a anglicky". To se však podle jeho názoru stane pouze tehdy, když bude Německo a Evropa moci s Čínou hovořit jako rovný s rovným. Nejlidnatější zemi světa označil za aspiranta na "globálního hegemona", který chce ostatním diktovat své představy.

Německý deník Der Tagesspiegel však staví Lindnerovo varovné poselství do kontrastu s tím, že oficiálním sponzorem sjezdu byla čínská technologická společnost Huawei. V předsálí kongresové haly měla vystaven svůj poutač. Firma v Německu usiluje o účast na chystaném budování mobilní sítě páté generace (5G), vůči jejímu angažmá ale vyslovují výhrady německá vláda i bezpečnostní složky.

Lindner, který je šéfem svobodných demokratů od prosince 2013, dnes na sjezdu obhájil pozici předsedy strany, když obdržel 87 procent hlasů delegátů. Ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2017 skončila FDP na čtvrtém místě se ziskem 10,7 procenta hlasů. Následné rozhovory o vytvoření vládní koalice s křesťanskými demokraty a Zelenými strana ukončila a skončila v opozici.