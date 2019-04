Slováci si vzali Česko za příklad. Po letech prolomili tabu

Zatímco u nás je sexuální asistence handicapovaným realitou, na Slovensku je to tabu pro veřejnost i úřady. Server Aktuality.sk popsal příběh osmadvacetiletého Martina, který je od narození postižený kvůli dětské mozkové obrně. Mladý muž sebral odvahu a řekl, že jej trápí nedostupnost sexuálních služeb pro postižené v zemi.

Sexualita je podle něj přirozenou součástí života každého člověka, i lidí s handicapem, ač se slovenská společnost tváří, že postižených se toto téma netýká. Dle odborníků mýtus o asexualitě handicapovaných vyplývá z mylných předpokladů, že zdravotní potíže jsou nepřekonatelnou překážkou.

Michal se musel zařídit podle hesla „Poraď si sám!“. Před třemi lety zveřejnil inzerát, na který se ozvalo několik žen, přičemž se dohodl se dvěma. „Zabezpečují služby, kterým se v okolních zemích říká sexuální asistence,“ vysvětlil pro Aktuality.sk. Hodina ho stojí 50 eur (cca 1300 korun), peníze dostává od rodičů, pro které však jde o velkou finanční zátěž.

„Sociální příspěvek by situaci vyřešil, ale pro silný konzervatismus je to zatím nepravděpodobné,“ myslí si osmadvacetiletý Slovák. Peníze se snažil získat i přes veřejnou výzvu, ale střetl se jen s nenávistí a obviňováním. „V naší zemi nefunguje ani zdaleka všechno tak, jak by mělo, finance chybí téměř všude,“ nechal se slyšet.

Slovenský zpravodajský server připomíná, že v sousedních zemích je sexuální asistence běžnou službou. Jako příklad uvádí Česko, kde jsou služby sexuálních asistentů, ač si je handicapovaní musí platit z vlastních zdrojů, běžnou realitou.

Sexuální asistence u nás má i jasně stanovená pravidla. Existují oficiální školení i kodex s doporučeními, jak služby poskytovat. Ten definuje zásady poskytování služeb i způsob odhadování odměny. Problematiku zastřešuje organizace Freya. V Česku působí 17 asistentů: 15 žen a dva muži.

Asistenti pracují na živnostenský list a sami si stanovují konkrétní hranice. Najdou se i takoví, kteří poskytují sexuální styk. Informace o nich najdou potenciální klienti na internetu a mohou se ihned domluvit na prvním setkání. Jeho cena je přibližně 500 korun, hodina asistence pak vyjde na 1200 korun.