Britští liberální demokraté zahájili kampaň – jsou pro zastavení brexitu

Liberální demokraté v pátek v rámci zahájení celoevropské kampaně představili kandidátku obsahující seznam 70 jmen, jsou mezi nimi bývalí žurnalisté, členové místních rad i političtí nováčci.

Lídr strany Vince Cable prohlásil, že jeho strana chtěla v rámci předvolební kampaně spolupracovat s dalšími proti-brexitovými stranami, především s nedávno vzniklou Change UK (dříve Nezávislá skupina, pozn. red.), která svoji kampaň odstartovala již v minulém týdnu, a dále také se Stranou zelených. Liberální demokraté nabídli zmíněným stranám možnost spojení se, a to z důvodu stejného pohledu na brexit, který považují za „existenciální“ záležitost pro britský politický systém i společnost. Představitelé Change UK však možnou spolupráci, a dokonce společnou kandidátku, s liberálními demokraty proti tradičním britským stranám pro nadcházející eurovolby odmítli. Strana zelených nabídku ignorovala.

Předseda liberálních demokratů to okomentoval slovy: „Je to velká škoda a lituji toho, že do voleb nejdeme s ostatními proti-brexitovými stranami společně.“ Liberální demokraté nicméně i přes tuto skutečnost očekávají právě kvůli anti-brexitové rétorice v květnových volbách úspěch, uvedla britská BBC.

Jedna z členek strany – Siobhan Benitaová, považuje brexit za „celonárodní fiasko“, které upozornilo na nefunkčnost současného politického systému Británie. Konzervativci i opoziční labouristé podle Benitaové svým jednáním nadále klamou obyvatele ostrovů a nepřináší jim to, co v rámci kampaně před referendem slíbili.

Oproti tomu právě liberální demokraté chtějí dát britským občanům šanci, aby v rámci eurovoleb vyjádřili svoji nespokojenost s aktuální situací a dali vládě Theresy Mayové jasně najevo, že požadují nové všelidové hlasování. Uskutečnění nového referenda by podle lídra Cableho napomohlo k odblokování patové situace ve Spojeném království.