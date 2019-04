15 let od vstupu do EU: Česko musí být chápavější, zní ze Slovenska

Patnáct let po vstupu Česka, Slovenska a dalších zemí ze středu a východu starého kontinentu do Evropské unie musí obě strany vynaložit více úsilí a snažit se lépe si porozumět. V rozhovoru se zpravodajem ČTK to uvedl slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Přes potíže, kterým EU nyní čelí, byl podle něj vstup obou částí bývalého Československa správným rozhodnutím.