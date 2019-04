Corbyn vybízí k vyhlášení celonárodní klimatické pohotovosti

Z fondu, pro nějž bylo pro období 2015-2020 vyčleněno 100 miliónů liber, bylo doposud využito necelých 8 milionů. Vzhledem ke skutečnosti, že se lhůta pro využití peněz kvapně blíží se konci a že z celkové sumy byl do dnešního dne využit jen velice nepatrný zlomek financí, se Corbyn hodlá proti současné neaktivitě vlády postavit. Již tuto středu chce apelovat na poslance Dolní sněmovny britského parlamentu, aby si současnou kritickou situaci uvědomili a adekvátně, a především co nejrychleji, jednali. Tímto krokem chtějí labouristé donutit vládu Theresy Mayové, aby souhlasila s vytvořením nového dokumentu pro životní prostředí.

Navrhovaný plán pro životní prostředí by podle Corbyna měl nově stanovovat dlouhodobé klimatické limity a cíle pro hromadné zavádění nízkouhlíkové a obnovitelné energie, stejně jako dopravy. Měl by vyřešit problém s nedostatečným financováním projektů na ochranu životního prostředí a čistějšího ovzduší, tak jako by měl napomoci zamezit vymírání ohrožených živočišných i rostlinných druhů. Nakonec má mít nový plán za cíl co nejplošnější snížení produkce odpadu, který značnou mírou přispívá ke znečišťování světových moří i oceánů.

Corbyn se včera navečer nechal slyšet, že pokud by konzervativní vláda jeho nový návrh pro životní prostředí podpořila a vytvořila pro tuto oblast zcela novou legislativu, mohla by tak efektivně upozornit na hrozbu klimatické katastrofy a spustit vlnu obdobných aktivit mezi vládami napříč světem.

Tuto labouristickou iniciativu oceňuje mladá švédská aktivistka za životní prostředí Greta Thungergová. Ta ve svých vystoupeních často cílí na neaktivní světové politiky, kteří pro globální ochranu klimatu nedělají vše, co by mohli. Na návrh Jeremyho Corbyna reagovala se slovy: „Je to skvělý první krok, protože to vyšle jasnou zprávu o tom, že jsme v krizi a že probíhající klimatická a ekologická krize musí být naší naprostou prioritou.“ Thubergová doufá, že se k labouristům připojí i další britské strany a že návrh úspěšně projde tamějším parlamentem, uvedl britský deník The Guardian.

Highways England, která má peníze na projekty z fondu čerpat, je vládní společností mající za úkol správu, údržbu a zlepšování kvality britských dálnic a hlavních silnic typu A. Současná situace směřuje k tomu, že společnost bude muset na poslední chvíli – do konce března 2020, tedy v průběhu méně než roku, investovat veškeré zbývající finance z fondu určené na zlepšení kvality ovzduší. Společnost se obhajuje tím, že doposud prováděla nezbytný průzkum pro vykonání „smysluplných a nezbytných opatření“, které napomohou zlepšení kvality ovzduší. V rámci tohoto výzkumu se ale společně s městskou radou Leeds zasadila například o vybudování demonstračního centra elektrických vozů, nebo elektrických nabíjecích stanovišť. Těch je doposud v celé Anglii méně než 16 tisíc.

Celá problematika životního prostředí a jeho ochrany by mohla kvůli brexitu ustoupit do pozadí. Upozorňuje na to například bývalý generální ředitel Světové obchodní organizace Pascal Lamy. Ten v nadcházejícím týdnu hodlá, obdobně jako Corbyn, varovat Londýn a britskou vládu, aby environmentální otázky neupozaďovala a aby na ně kladla prioritní důraz. Obává se navíc, že by brexit mohl poškodit vedoucí britskou pozici v oblasti problematiky klimatických změn.