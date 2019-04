Nový vzhled Notre-Dame: Střechu nahradil luxusní byt s bazénem

Slavná postava z knihy Chrám Matky Boží v Paříži si podle architektů zaslouží nový byt. "Jeho více než 600 let staré ubytování, podkroví slavné katedrály Notre-Dame, vyhořelo. Ztráta je to tragická, ale teď je čas na změnu," tvrdí studio Who cares?!

Navrhlo proto několik zásadních změn. "Hollywoodská hvězda Quasimodo, která je nyní bohatá a slavná díky autorským odměnám z nespočtu filmů příběhů, už několik let snila o obměně svého bydlení. Konečně může jít za svým snem o větším pohodlí a prosluněné zelené střešní zahradě," dodávají architekti s dávkou humoru.

Staré a tmavé podkroví bylo nahrazeno luxusním obytným prostorem se dvěma obrovskými terasami včetně helipadu. Nechybí ani lázně s krytým a venkovním bazénem. Nový půdní prostor má obytnou plochu 8 000 metrů čtverečních, každá z teras pak má 540 metrů.

Nový dům Qasimoda? (0:54) | zdroj: YouTube

"Přístřešek je přístupný buď přes přední střešní zahradu, nebo srze helipad. Střešní zahrada nabízí na západní straně úžasný výhled na nejznámější památky Paříže," dodávají architekti.

Líbil by se vám jejich návrh?