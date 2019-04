Již třetí předčasné volby za poslední čtyři roky, ve Španělsku se dnes rozhoduje o složení Cortes generales

Původně se všeobecné parlamentní volby měly konat až v červnu příštího roku. Předčasné volby nechal vypsat španělský premiér Sánchez po tom, co se katalánští separatisté spojili s ostatními pravicovými stranami a odmítli návrh vládního rozpočtu pro letošní rok. Socialistická strana PSOE drží v dolní komoře parlamentu pouze 84 z 350 křesel, musela tak loni v červnu vytvořit menšinovou vládu. Její premiér Sánchez bývá opozicí často označován za slabého politika a vůdce, jelikož až příliš lpí na stranách Katalánska, které jeho vládu podporují. Podle mnohých odpůrců by se měl Sánchez razantněji postavit k problematice snah za nezávislost některých autonomních regionů – především tedy ke Katalánsku.

Volební místnosti se dnes ve Španělsku otevřely v 9 hodin ráno a uzavřou se na večer, ve 20.00 hodin. Předběžné výsledky volebního průzkumu by měly být zveřejněny těsně po ukončení hlasování, po posledních parlamentních volbách však tyto předběžné výsledky neposkytly přesná data. Oficiální výsledek voleb by měl být zveřejněn po sečtení všech hlasů, které se očekává okolo půlnoci z neděle na pondělí.

Letošní předčasné volby jsou pro zemi klíčové. Mezi dominantními tématy v předvolebních kampaních figurovala otázka národní identity a jednoty, rovnosti pohlaví, ale právě i budoucnosti Katalánska. Právě vůči separatistickým snahám některých španělských autonomních regionů se staví nedávno vzniklá protestní strana Vox, která očekává triumfální vstup do španělského parlamentu. Bude to tak poprvé od pádu Francovy diktatury, kdy se krajně pravicová strana opět stane součástí španělského legislativního orgánu.

Poslední předvolební průzkum, jehož výsledky poskytl španělský deník El País na počátku tohoto týdne, odhaduje, že žádná ze zúčastněných politických stran nezíská většinu hlasů. Bude tak muset dojít k vytvoření koalice, kterou bude nejpravděpodobněji opět vést současná vládnoucí socialistická strana PSOE. Té průzkum odhaduje zisk okolo 30 %, konzervativní Lidové straně něco málo přes 20 %, stranám Podemos a Ciudadanos přibližně 14 % a krajně pravicové Vox 11 %. El País dále uvedl, že z průzkumu vyšlo najevo, že až čtyři z deseti voličů nebyli do poslední chvíle rozhodnuti, pro kterou stranu budou v dnešních volbách hlasovat.

Předseda strany Ciudadanos – Albert Rivera, dnes volil v Barceloně a poté, co odevzdal svůj hlas, prohlásil: „Dnes se nejedná o normální volby. Ve hře je to, zda zůstaneme jednotní a zda chceme i nadále být svobodnými a rovnými občany, zda chceme Španělsko, které se bude dívat do minulosti nebo budoucnosti, a zda to bude země extrémů nebo umírněnosti.“