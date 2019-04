Sánchez sice zvítězil, ale Španělsku hrozí roztříštěnost a stagnace. Vodítko drží separatisté a regionalisté, tvrdí německý list

Sánchez: vítěz, který riskoval, se jako vítěz necítí

Vůdce španělských socialistů a úřadující premiér Pedro Sáchez riskoval - a zvítězil. „Jeho strana dosáhla svého nejlepšího výsledku za více než deset let," konstatuje německý list a dodává: „Ale jako velký vítěz se po španělských parlamentních volbách necítí."

Absolutní většina totiž nestačí, zejména ne s levicovými populisty z uskupení Podemos. K pokračování existence své vlády bude potřebovat především souhlas regionálních stran,z nichž mnohé mají separatistické tendence. Auto komentář Klaus-Dieter Frankenberger připomíná, že to byl právě spor s katalánskými regionalisty nad rozpočtem, který přiměl Sáncheze k vyvolání nových voleb

Země, jež bude čelit novým zdlouhavým jednáním o vytvoření koaliční vlády, na to již nyní v zasadě zvyklá, obtížné řešení politické blokády ale nepřináší nic dobrého. Samotný nacionalismus, který přinesl v poslední době konflikt o nezávislost Katalánska, bude mít ve sněmovně velmi silné zastoupení.

Do parlamentu navíc poprvé vstoupila krajně pravicová strana Vox, která dosáhla více než 10 procent hlasů. Důvodem „katastrofálního průlomu", připomíná německý list, bylo potvrzení „mnoha případů korupce" v tradiční pravicové Lidové straně (PP). „Španělsko prochází tím, co se již stalo v jiných evropských zemích: na vlně protestů a frustrace nad takzvaným establishmentem, pravicové strany se dostávají do středu politiky," míní list.

Politická situace je pestřejší, vede ale k roztříštěnosti systému

Politika je tím sice „stále pestřejší a diferencovanější", to ale vede zároveň k „roztříštěnosti systému", který se dosud skládal „ze dvou hlavních stran (a několika malých skupin)". Rozpadá se tím především „sociální a politický konsenzus". „Ve Španělsku to není nic jiného," píše komentátor Frankenbetrger. Sociálně demokratické strany v Evropě budou s „velkým zájmem zkoumat úspěch" španělské PSOE pod vedením Pedro Sáncheze, dodává.

„Co by se z toho mohli naučit ve snaze zastavit přinejmenším svůj další pokles? Může pokles dokonce zvrátit?" ptá se. Pokud totiž nedojde k nějakému ponaučení z této situace, Evropa nebude moci ve Španělsku „moc doufat". Představa, že váha Španělska je na mezinárodní scéně irelevantní, by byla chybná. Španělsko má stále svou sílu v zahraniční, bezpečnostní a evropské politice, připomíná německý list.

„Snaha udržet katalánský konflikt pod kontrolou, bude jistě vázat mnoho politické energie budoucí vlády, ať již přijde v jakékoli konfiguraci," tvrdí komentář Frakfurter Allgemeine Zeitung „Hluk, který nacionalismus vyvolává, nevyhnutelně přiměje mnoho politiků k tomu, aby ke Španělsku obrátili svou pozornost. Pro partnery Madridu není ale situace po španělské volební neděli rozhodně snazší," dodává.

Je možné zvrátit ve Španělsku stagnaci?

Evropští partneři mají strach, domnívá se komentátor, aby na Pyrenejském poloostrově nenastalo

a stagnace. „Pozoruhodná byla jistě vyšší volební účast, než tomu bylo za dlouhou dobu, a na volby jako takové si budeme ještě dlouho připomínat," soudí německý list.

„Nastane klid v Madridu?" ptá se. Těžko. Vše zatím zůstává ve hře, zvláště když je premiér nyní více na vodítku dvou skupin: separatistů a regionalistů.