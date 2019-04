Kauza Huawei a 5G otřásá Británií. Ministr Hunt varuje před sporným čínským zákonem

Huawei je v Británii v těchto dnech znovu žhavým tématem v důsledku úniku informací z tajného jednání Národní bezpečnostní rady (NSC). Řada deníků minulý týden informovala, že orgán, kterému předsedá premiérka Theresa Mayová, povolil čínské firmě účast na budování sítě 5G, avšak nikoli na páteři této infrastruktury. Podle The Daily Telegraph je Hunt prvním členem vlády, který veřejně vyjádřil nad tímto rozhodnutím znepokojení.

"Je správné přistupovat k působení velkých čínských firem obezřetně, protože čínský stát je schopen je ovládat do takové míry, jaká by nebyla možná, kdyby to byly velké západní společnosti," řekl ministr zahraničí a zároveň jeden z členů NSC.

Britská premiérka Mayová se navzdory odporu některých ministrů rozhodla povolit firmě #Huawei omezenou (!) účast na budování sítě 5G v zemi. Ke klíčové technologii ale Číňané nesmějí. USA to i tak považují za “podání odjištěné zbraně Pekingu.” — Jiří Hošek (@hosekj) 25. dubna 2019

"To neznamená, že jejich role je automaticky škodlivá, ale jsou tady věci jako zákon z roku 2017, který vyžaduje, aby všechny čínské společnosti, ať je jejich vlastnictví jakékoli, spolupracovaly při libovolné příležitosti s čínskými tajnými službami," pokračoval Hunt. "Při přijímání našeho stanoviska pochopitelně musíme tyto okolnosti pečlivě zvažovat," dodal. Odmítl přitom představu, že by na britské rozhodnutí mohly mít vliv jiné země.

Pro podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily Huawei z budování nové mobilní sítě Spojené státy. Ke stejnému opatření přistoupily také Austrálie, Nový Zéland a Japonsko. Deník Financial Times nedávno napsal, že povinnost spolupráce s tajnými službami čínským osobám a společnostem ukládá hned několik zákonů. Peking ale opakovaně uvádí, že tento požadavek se netýká zahraničních aktivit firem jako Huawei a že firmy se v takových situacích řídí zákony dané země.

Země Evropské unie se zatím k účasti Huawei na přechodu na sítě 5G nestaví jednotně. Evropská komise chce, aby všechny státy do konce června dokončily na národní úrovni zhodnocení rizik souvisejících s novou infrastrukturou. Odkazům na čínské firmy se plán zveřejněný na konci března vyhnul, avšak eurokomisař pro digitální jednotný trh Andrus Ansip při té příležitosti připomněl povinnost tamních subjektů spolupracovat s rozvědkami. "Máme tím být znepokojeni, či ne? Řekl bych, že máme," poznamenal místopředseda EK.

Před vybavením od Huawei a dalšího čínského výrobce ZTE na sklonku loňského roku varoval český Národního úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podobná varování v posledních měsících přišla kromě Británie také z Belgie a Norska.

Český prezident Miloš Zeman nicméně v neděli při návštěvě v Číně řekl, že vedení Huawei ujistil "svojí osobní solidaritou". "Myslím si, že není dobré, když jsme jediná země Evropské unie, která takto razantně, a řekl bych servilně, vystupuje," řekl.