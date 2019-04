Svět reaguje na španělské volby. Salvini a Le Penová oslavují, vzkaz poslal i Guaidó

Strana Vox sice v nedělních volbách skončila až pátá, do dolní komory španělského parlamentu se ale dostala jako první krajně pravicové strana od pádu diktatury v této zemi v roce 1975. V Senátu získala jedno křeslo už po loňských regionálních volbách v Andalusii. Strana Vox, která získala v posledním roce řadu pravicových voličů kritikou imigrace či feministek, bude mít 24 poslanců, což je ale méně, než jí dávaly průzkumy. Ty odhadovaly, že dostane kolem 30 mandátů.

"Blahopřání Santi Abascalovi a přátelům z Voxu za vstup do španělského parlamentu: z 0 na 24, s více než 10 procenty!," napsal na twitteru šéf italské protiimigrační strany Liga a ministr vnitra Salvini. Abascal se stal předsedou strany Vox v září 2014, necelý rok po jejím založení.

Complimenti a @Santi_ABASCAL e agli amici di @vox_es per l’ingresso in Parlamento in Spagna: da 0 a 24 seggi, con oltre il 10%!