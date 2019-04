Kiska vkládá naděje do studentů: Zasaďte se o lepší Česko a Slovensko

"My už za 20 let budeme v důchodu, ale tohle je váš svět, nenechte si ho vzít. Nebojte se ozvat, když jste s něčím nespokojení," řekl Kiska studentům. "Každý, kdo si myslí, že by chtěl mít lepší Českou republiku, Slovenskou republiku, ale nechce přiložit ruku k dílu, si lepší Česko ani Slovensko nezaslouží," uvedl také.

Slovenský prezident také vyzýval k solidaritě. "Je morální povinností těch, kteří mají úspěch, se o něj podělit s těmi, kteří tolik štěstí neměli," řekl Kiska. Stejně by podle něj měly být solidární i bohaté země s těmi chudšími.

Kisku, který dnes od rektora Tomáše Zimy dostal Zlatou medaili Karlovy univerzity za humanistické postoje a příspěvek k přátelství mezi Českem a Slovenskem, uvítala zaplněná aula potleskem vstoje. Stejně ocenila i jeho zhruba půlhodinový projev, ve kterém se slovenský prezident vrátil ke svému životnímu příběhu a připomněl také problémy, které podle něj přetrvávají ve slovenském školství a zdravotnictví.

Kiska na dotaz studentů také zopakoval, že se po červnovém konci v prezidentské funkci hodlá dál politicky angažovat. Vytvoří politickou stranu a bude usilovat o spolupráci podobně zaměřených subjektů, které mají blízko k občanské společnosti, proti vládnoucí straně Směr a proti krajní pravici. "Musíme se spojit a vzít si zpět naši zemi," řekl Kiska.

Slovenský prezident rovněž podpořil Evropskou unii, o jejíchž výhodách se podle něj málo mluví. "Dnes ani největší státy nedokážou řešit skutečné výzvy, jako migraci nebo terorismus, samy. Je jasné, že se musíme spojovat," řekl.