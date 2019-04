Notre-Dame už zcela zakrývá ochranná plachta

Pařížská policejní prefektura uvedla, že dělníci zakryli poslední část odkrytých kleneb již v pátek. Natahování bílé plachty tak trvalo dělníkům čtyři dny. Začali s ním minulý týden v úterý, neboť meteorologové tehdy varovali před nadcházejícím vydatným deštěm.

Plachta, která nyní pařížský chrám chrání před rozmary počasí, je provizorní. Do letošního léta by ji měla nahradit nová konstrukce, na které bude podle listu Le Monde fotografie staré olověné střechy, již zničil požár. "Velká plachta, která bude sloužit jako ochranný deštník, by měla vytvořit téměř dokonalou iluzi toho, jaké to bylo," napsal deník. Nové zakrytí by mělo zdi katedrály chránit až do obnovení krovů, střechy a věžičky, které před dvěma týdny pohltily plameny.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po ničivém požáru ikonické stavby slíbil, že obnova gotické katedrály bude hotová do pěti let. Řada odborníků ale před tak rychlou rekonstrukcí varuje, další pochybují, že je vůbec možné ji za pět let stihnout.

Například Jean-Claude Bellanger, ředitel francouzské asociace řemeslníků Compagnons du Devoir, která funguje po vzoru středověkých cechů, dnes v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že by obnovu katedrály Notre-Dame mohl značně protáhnout aktuální nedostatek řemeslníků. Firmám, se kterými asociace spolupracuje, podle Bellangera už nyní chybí asi sto kameníků, sto zedníků, sto padesát tesařů a dvě stě pokrývačů.