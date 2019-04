V Maastrichu debatovali lídři frakcí pro eurovolby, nechyběl mezi nimi Zahradil

Debata, moderovaná společně rektorkou místní univerzity Rianne Letschertovou a novinářem z vlivného serveru Politico Ryanem Heathem, se točila kolem otázek, jako je digitální ekonomika, boj s klimatickými změnami a udržitelný rozvoj Evropy. Kandidáti, mezi nimiž nechyběl ani šéf frakce konzervativců a reformistů (ECR) Jan Zahradil, se ale mohli vyjádřit také k dalším otázkám.

Všichni například slíbili, že pokud by se skutečně dostali do čela budoucí komise, vybírali by do ní ženy a muže ve stejném počtu.

Na pódiu v Maastrichtu se před převážně mladým publikem hovořilo anglicky. Své řečnické schopnosti předvedl nejen Timmermans, ale i šéf liberální frakce ALDE Guy Verhofstadt. Překvapením pro publikum byl výkon kandidáta evropských Zelených Base Eickhouta, který v konečném hodnocení zaujal druhé místo.

Timmermans se kromě jiného několikrát poměrně důrazně opřel do amerického prezidenta Donalda Trumpa, například při ostré kritice jeho přístupu k ochraně klimatu, který označil za "idiotství". Verhofstadt kromě jiného právě při ochraně klimatu vyzval k "ofenzivnějšímu přístupu" a kandidát zelených Eickhout prosazoval, aby se centrem celého unijního snažení kromě ochrany klimatu - též třeba v obchodních smlouvách - stala likvidace chudoby. Potřebu silnějšího evropského sociálního pilíře a například evropská pravidla pro minimální mzdu prosazovala zástupkyně evropské levice Violeta Tomičová.

Zahradil opakovaně zdůrazňoval, že hlavní slovo v unijním dění by měly mít členské státy, jejichž hospodářský výkon a podmínky se navzájem výrazně odlišují a které by třeba místo posilování evropské pobřežní stráže uvítaly v případě potřeby větší pomoc s rozvojem vlastních odpovídajících kapacit.