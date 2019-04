Kdo je Manfred Weber? Zná ho jen čtvrtina Němců

Manfred Weber je jedním ze spitzenkandidátů ucházejcích se o post předsedy Evropské komise, který nyní zastává Jean-Claude Juncker.

Do voleb do Evropského parlamentu zbývá necelý měsíc. Nově zvolení europoslanci se nedlouho po svém uvedení do funkcí budou účastnit volby nové Evropské komise a jejího předsedy. Za nejpravděpodobnějšího nástupce prezidenta Junckera je považován německý politik a současný lídr nejsilnější politické frakce v Evropském parlamentu, Evropské lidové strany, Manfred Weber. Velká část německých voličů však o Weberovy příliš neví. Zmíněný průzkum veřejného mínění upozornil, že Webera zná pouhých 26 % Němců.

Výsledky průzkumu taktéž poukazují na skutečnost, že téměř polovina německých voličů nezná žádného z devíti předních stranických kandidátů pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. Průzkum zároveň ukázal, že 23 % respondentů se domnívá, že jsou celoevropské volby méně důležité než volby na domácí německé půdě.

Za prioritní témata letošních eurovoleb Němci označují klimatické změny a životní prostředí, které za klíčové oblasti považuje 55 % dotázaných Němců. 54 % respondentů taktéž uvedlo migraci coby zásadní téma květnových voleb.