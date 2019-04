Zrekonstruovat Notre-Dame do pěti let? Macron má smělý plán, podle architektů je to nereálné

Více než tisícovka mezinárodních architektů varovala Macrona, že je jeho plán nereálný. Pět let je podle jejich soudu na opravu takto zničené historické budovy příliš krátká doba, proto na prezidenta naléhají, aby od svého nerealistického plánu upustil.

Špičkoví akademici a architekti z Francie, Británie, nebo například i ze Spojených států amerických, podepsali otevřený dopis, který byl včera publikován v jednom z vůdčích francouzských deníků – Le Fiagro. V něm francouzské autority žádají, aby jim bylo poskytnuto více času na rozhodnutí o reálném časovém horizontu restaurace Notre-Damu. Dále varují předtím, že pokud by nebyla oprava řádně promyšlena, mohlo by to mít katastrofální důsledky.

Podle výpovědi některých architektů je zřejmé, že jsou si vědomi skutečnosti, že si aktuální situace vyžaduje rychlou akci, jelikož poničená katedrála určitým způsobem ubírá image celé Francii. Upozorňují však, že současná situace a plánované opravy přesahují politický rámec Macronovy pozice i budoucí generace, které budou soudit způsob, jakým bude nyní rekonstrukce majestátné historické budovy provedena.

Kritici Macrona tvrdí, že jím stanovený pětiletý horizont je zčásti motivovaný snahou o celkovou opravu katedrály do roku 2024, jelikož se v tomto roce budou v Paříži konat Olympijské hry. Dalším podnětem pro rychlou rekonstrukci je i Macronovo volební období končící v roce 2022, do té doby si nynější prezident přeje, aby na opravách Notre-Damu byl viditelný zásadní pokrok. Architekti si však nadále myslí, že to není možné.

Přestavbu katedrály by také podle některých mohlo ohrozit plánované spuštění mezinárodní soutěže pro vytvoření nového designu střechy. Mohlo by totiž dojít k tomu, že by se někteří z požádaných architektů snažili udělat díky rekonstrukci dobré jméno, a zajistit si tak slávu.