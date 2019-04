Orbán byl vždycky hrdina, uvedl Juncker. Dle něj je však třeba neposlušným státům připomínat, co jsou základní kameny EU

„ Znal jsem ho od pozdní poloviny 90 let, kdy se poprvé stal premiérem. Předtím jsem ho obdivoval za statečnost, kterou ukázal, když Sovětská armáda byla stále v Maďarsku,“ uvedl Juncker. „ Pro mě to byl vždycky hrdina. Mám dobré osobní vztahy s ním. A jsem si jist, že on může říci to samé o mě.“

Juncker se v rozhovoru vrátil i k proslulému momentu, kdy Orbána pozdravil slovy „Ahoj diktátore“. „Po léta jsem, v soukromí, nazýval Orbána diktátorem a on se tomu smál.“

V Maďarsku v současnosti probíhá ostrá volební kampaň k volbám do Evropského parlamentu, kdy vládní Orbánova strana Fideszu na billboardech prezentuje Junckera jako symbol vzdálenosti a neprůhlednosti Bruselu, za jehož zády je usmívající se finančník George Soros. Kampaň spojuje Sorose a Junckera s oslabováním hranic a podporou migrace.

Juncker se proti kampani ostře postavil a vyzval k vyloučení Fideszu z Evropské lidové strany (ELS) v EU. „„Už před několika měsíci jsem dal najevo, že největší problém ELS při volbách do Evropského parlamentu nese jedno jméno, a to je Orbán“, uvedl Juncker.

„Dost znamená dost. To znamená, že kdo lže z vnitropolitických důvodů, musí si položit otázku, jestli chce být součástí klubu ELS. Myslím, že už k němu nenáleží,“ řekl předseda Evropské komise. Poslanci ELS nakonec se však rozhodli pro kompromis a pozastavili Fideszu členství.

Maďarsko je dlouhodoběji v konfliktu s EU. Minulý rok v září Evropský parlament poprvé za svou existenci schválil doporučení, aby Evropská unie zahájila řízení proti některé členské zemi kvůli vážnému ohrožení hodnot EU.

Orbán je obviňován poslanci Evropského parlamentu, ale i ze strany např. rakouského premiéra Sebastiana Kurze, z omezování nezávislosti soudů, svobody médií, občanské společnosti, korupce i kvůli údajnému zneužívání peněz z unijních fondů ve prospěch svých přátel. Orbán všechny výtky odmítá s tím, že se jedná o pomstu europoslanců za to, že Maďaři nevolili opoziční socialisty a tím dali najevo, že nejsou ochotní svou vlast přeměnit v „ zemi přistěhovalců.“

Z porušování zásad právního státu je obviňována i polská vládní strana Právo a Spravedlnost. Jako v případě Maďarska, i u Polska hrozí, že EU aktivuje článek 7, který by pozastavil její hlasovací práva. Podle analytiků však ani Brusel, ani Budapešť a Varšava nemají zájem na tom, aby věci zašly až tak daleko.

Juncker si stojí za tím, že je potřeba připomínat „právní stát je základním kamenem EU“. Podle něj si „čas od času si některé země dovolují určitou míru neposlušnosti, v závislosti na tom, kdo je u moci a v jaké jsou fázi politického cyklu.“

Předseda Evropské komise přiznává, že s Polskem se mu nepodařilo navázat tak silnou komunikaci, jaká by asi byla potřeba. „ Je pravda, že jsem během mého období navštívil Polsko jen jednou. To není dost.“

Nedostatek setkání s polskými představiteli dle něj však padá i na stranu bývalého polského premiéra a předsedy strany Právo a Spravedlnost, Jarosława Kaczyńskiho, který je považován za šedou eminenci ve státě. Kaczyński měl dle Junckera všechny jeho žádosti o setkání setrvale odmítat.

Juncker se v rozhovoru pro polské noviny vyjádřil k výtkám, že během svého působení ve funkci ignoroval zájmy středoevropských zemí. „ Jak můžete tvrdit, že jsem proti střední Evropě? Udělal jsem vše, co jsem mohl, aby tyto země mohly vstoupit do eurozóny na základě svých úspěchů,“ řekl.

Rozhovor vznikl ku příležitosti vstupu 15letého výročí vstupu Polska, ČR a dalších zemí do EU. V rozhovoru pro Hospodářské noviny ku stejné příležitosti uvedl, že odmítá kritiku premiéra Andreje Babiše, podle něhož Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je v kauze Čapí hnízdo součástí spiknutí, jehož cílem je Babiše dostat z politiky. "To přijatelné skutečně není a hlavně to není pravda," tvrdí Juncker, podle něhož je OLAF naprosto nezávislý.