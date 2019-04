"Žlutá vesta" vyzývala policisty k sebevraždě, soud kuchaře potrestal

Devětačtyřicetiletý nezaměstnaný kuchař byl odsouzen rovněž ke 180 hodinám obecně prospěšných prací. Soud muži také uložil, aby si našel práci a dvěma policistům, kteří ho zažalovali kvůli morální újmě, vyplatil 500 eur (12.800 Kč) každému.

Při manifestacích v sobotu 20. dubna muž společně s dalšími členy hnutí žlutých vest skandoval směrem k policistům "zabijte se, zabijte se". U soudu se hájil mimo jiné tím, že se nechal unést.

