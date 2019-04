Dohodne se Mayové konečně s labouristy? Dohoda se blíží, naléhavost roste

Diskuse o brexitu mezi vládou a labouristy jsou „vážné a konstruktivní"

Mluvčí britské premiérky zdůraznil, že diskuse s labouristickou stranou jsou „vážné a konstruktivní". Nová jednání byla naplánována tak, aby tento proces přinesla svůj závěr, dodal, aniž odmítl zveřejnit konečný termín.

David Lidington, považovaný za „číslo 2" nynější vlády, oznámil podle BBC, že setkání s labouristy bylo „produktivní" a „pozitivní". Sue Haymanová, zodpovědná ve „stínovém kabinetu" labouristů za životní prostředí v labouristickém kabinetu, hovořila o tom, že došlo „opravdu ke konstruktivní diskusi". Britský list The Times dodává, že diskuse by měla pokračovat příští týden.

Premiérka Theresa Mayová začala rozhovory s politickou opozicí na začátku dubna, aby se pokusila dosáhnout kompromisu o brexitu, který by mohl být schválen většinou volených členů v Poslanecké sněmovně. Při třech příležitostech od 15. ledna nebyla britská premiérka schopna zajistit, aby tento její text, jejž dohodla s EU, byl schválen parlamentní většinou.

Po odložení data odchodu , se od 29. března do 12. dubna se hlavy evropských států a předsedové vlád Evropské unie dohodli, že nabídnou premiérce Mayové „flexibilní" možnost vystoupit z EU do 31. října , s možností odejít, jakmile přijme dohodu o odstoupení v britském parlamentu.

Ministr Hunt: Dohoda s labouristy bude znamenat méně konzervativních poslanců

Ministr zahraničí Jeremy Hunt varoval Theresu Mayovou před dohodou s labouristy, jež by zahrnovala i celní unii s EU, píše BBC. Ministr Hunt navrhuje že taková dohoda bude mít za následek ještě méně konzervativních poslanců, kteří podpoří dohodu v Parlamentu.

Vůdce labouristů Jeremy Corbyn však trvá na tom, že jeho podpora závisí na tom, zda ministři přijmou potřebu celní unie. Jeho stoupenci říkají, že by to bylo pro podniky lepší, ale protivníci se domnívají, že Spojené království by to tímto nastavením brzdilo ve vlastní obchodní politice.

Rozhovory mezi labouristickou stranou a vládou se konají již několik týdnů poté, co se premiérka Mayová dohodla o říjnovém termínu s EU.

Downing Street tvrdí, že další rozhovory se plánují, „aby proces směřoval k závěru" - a podle Nicholase Watta, politického editora BBC Newsnight, jeho „naléhavost roste".