Obnovení referenda se u labouristů v Británii neplánuje

Británie měla původně Evropskou unii opustit již 29. března, neodešla z ní ale ani v náhradním termínu 12. dubna. Nyní je nejzazší termín brexitu stanoven na 31. října. Předseda labouristů Jeremy Corbyn čelí vzhledem k nejasnostem kolem způsobu odchodu Británie z EU tlaku ze strany mnoha svých poslanců, aby podpořil druhé referendum na téma brexitu.

Dlouholetý euroskeptik Corbyn ale tlaku dlouhodobě odolává a další lidové hlasování chce připustit pouze v případě, že by hrozil odchod na základě "zničující" brexitové dohody premiérky Theresy Mayové či brexit bez dohody.

Výkonný výbor strany dnes po pětihodinovém jednání rozhodl, že zmínka o referendu v předvolebním programu bude "plně v souladu" s dosavadní politikou strany. O referendum tedy budou labouristé usilovat jen v případě, že nebudou moci dosáhnout alternativ, kterým dávají přednost: změněné dohodě vyjednané s EU nebo předčasným volbám.

Podle labouristické poslankyně Jess Phillipsové hrozí, že labouristé ve volbách do europarlamentu utrpí "výprask", pokud nedokážou oslovit voliče, kteří jsou proti odchodu Británie z EU.

O svém postoji k druhému referendu vedení labouristů nyní rozhodovalo kvůli volbám do Evropského parlamentu, které se ve Spojeném království takřka jistě uskuteční 23. května. Vyhnout by se jim Britové mohli pouze v případě, že by se podařilo vládním konzervativcům a opozičním labouristům dohodnout na kompromisu a schválit v parlamentu třikrát odmítnutou brexitovou dohodu, kterou premiérka Mayová uzavřela loni s Bruselem.

Rozhovory, jejichž cílem je najít východisko z brexitového patu, by podle dnešního prohlášení mluvčího britské vlády mohly brzy skončit. Podle britského tisku by výsledek jednání strany mohly veřejnosti oznámit již v polovině příštího týdne.