Uprchlíci v Německu prozradili, co ve skutečnosti chtějí

Podle sondáže mezi uprchlíky, kteří do Durynska přišli od roku 2013, by chtělo 80 procent dotázaných převzít německou kulturu, zároveň si ale ponechat i kulturu země původu.

Studie zadaná univerzitě durynskou zemskou vládou a vypracovaná na základě výsledků uvedeného průzkumu, také ukázala, že 12 procent uprchlíků se chce asimilovat, a tedy se vzdát původní kultury, uvedl dnes jenský profesor Andreas Beelmann.

Beelmannův tým se dotazoval 906 uprchlíků ve věku od 18 do 68 let od loňského března do října. Téměř polovina respondentů pocházela ze Sýrie a více než čtvrtina z Afghánistánu. Dohromady dotazovaní pocházeli z 19 zemí.

Studie přinesla i problematické výsledky, upozornil Beelmann. Zhruba polovina dotázaných totiž také řekla, že by nesdílela představy o rovnoprávnosti, které jsou platné v Německu a Evropě.

Zmocněnkyně pro otázky migrace durynské vlády Mirjam Kruppaová řekla, že Durynsko je první německou spolkovou zemí, která si takovou studii objednala. Z ní dále mimo jiné vyplývá, že 88 procent uprchlíků aktivně hledá práci. Dvacet procent už si vydělává a třetina chodí na praktická cvičení nebo školení.