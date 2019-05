Německé lékaře šokoval pacient s virózou. Vzali mu krev a nestačili se divit

Devětatřicetiletý Němec si podle časopisu Annals of Internal Medicine lékařům po příchodu do univerzitní nemocnice postěžoval na bolest hlavy, nevolnost a zvracení. Později dokonce upadl do bezvědomí.

Lékaři měli nejprve podezření na střevní virózu, po odběru krve ale zůstali v šoku. Krev totiž nebyla červená, ale bílá.

Následné testy odhalily, že šlo o tuk, a další vyšetření ukázalo, že pacient trpí hypertriglyceridemií, tedy onemocněním vyvolávajícím zvýšení obsahu tuků (triacylglycerolů) v krvi.

Mastné kyseliny obsažené v těchto tucích jsou základním zdrojem energie, v případě tohoto muže ale byla jejich hladina překročena více než stonásobně.

Lékaři museli muži urychleně udělat plazmaferézu, tedy oddělit z krve plazmu. Krev ale byla natolik hustá, že ucpala přístroj, který se na tento zákrok používá, život tak pacientovi zachránilo klasické pouštění žilou.

Z těla muže lékaři vypustili dva litry tukem nasáklé husté bílé krve, kterou nahradili červenými krvinkami a plazmou od dárce.