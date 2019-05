Vietnamce neprávem znemožnili cestu do Česka, vyhodili jí z letadla

Britský deník The Telegraph poskytl na svém webu prostor vietnamské občance, která chtěla v únoru letět do Prahy, ovšem aerolinky EasyJet jí odmítly pustit na palubu. Prvotně nechtěly slyšet ani o odškodnění, nakonec jej však zaplatily.

K incidentu došlo 24. února na londýnském letišti Stansted. „Mám vietnamský pas, ale jsem vdaná za Brita a žiju ve Spojeném království. Mám rezidenční kartu jako příslušník rodiny občana Evropské unie, která mi umožňuje žít a pracovat ve Velké Británii i celé EU,“ vysvětluje Ha Thi Binh na stránkách Telegraphu.

Zaměstnanci EasyJetu jí cestu znemožnili, protože neměla víza pro Českou republiku. Argumentace povolením k pobytu na celém území EU jim nestačilo. Ha Thi Binh odmítal věřit i manažer aerolinek.

„Řekli mi, že dodržují firemní pokyny, a tvrdili, že bych mohla letět pouze v doprovodu manžela,“ konstatuje vietnamská občanka, která musela cestu do Česka oželet. Neuspěla následně ani s první žádostí o vrácení peněz, easyJet si stál za tím, že k cestě do Prahy potřebovala víza, protože Velká Británie není součástí Schengenu.

Aerolinky mohou za připuštění osoby bez potřebných dokladů na palubu dostat vysokou pokutu. Vietnamka se však později vydala do Prahy se společností Ryan Air, která s ní žádný problém neměla. Podle dostupných informací to není poprvé, co EasyJet nesprávně zabránil osobě v nástupu k letu.

„Chápu, jak tu chybu udělali. Pokud neobčan země EU drží povolení k pobytu v zemi, je nutné mít víza ke vstupu do zemí Schengenu. Ha Thi Binh však drží povolení k pobytu a práci ve všech zemích EU. To znamená, že může cestovat do jakéhokoliv členského státu EU bez víz,“ konstatuje na stránkách Telegraphu expert na cestování Gill Charlton.

Aerolinky nakonec vietnamské ženě zaplatily odškodnění ve výši 371 liber (cca 11 tisíc korun) a slíbily, že zařídí, aby byl personál v tomto směru lépe informován. „Pokud budete jako držitel britského povolení k pobytu cestovat do EU po brexitu, zkontrolujte si, zdali nepotřebuje další doklady nebo víza,“ doporučuje cizincům žijícím v zemi Charlton.