Evropští lidovci musí podle Orbána spolupracovat se Salviniho aliancí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská lidová strana (EPP) musí po volbách do Evropského parlamentu (EP) začít spolupracovat s aliancí pravicových populistických stran, kterou buduje italský vicepremiér a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini. V rozhovoru v dnešním vydání italského deníku La Stampa to řekl maďarský premiér Viktor Orbán. EPP nyní tvoří nejsilnější frakci v europarlamentu a Orbánova strana Fidesz do ní patří, i když její členství bylo v březnu pozastaveno kvůli údajnému porušování zásad právního státu v Maďarsku. Vedení EPP spolupráci se Salvinim vylučuje.