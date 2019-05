Bitva o Kubu? Sporný zákon vyvolal napětí mezi USA a EU, Brusel bude firmy bránit

Americký prezident Donald Trump rozhodnutí o žalobách opřel o kontroverzní Helmsův-Burtonův zákon z roku 1996, který americkým občanům umožňuje podat žalobu na cizí společnosti kvůli americkému majetku zabavenému v 60. letech minulého století kubánským režimem. Američtí prezidenti patřičný oddíl zákona dosud vždy každý půlrok zablokovali kvůli odporu mezinárodního společenství a kvůli obavám, že by spustil vlnu žalob a způsobil chaos v americkém právním systému.

"EU má za to, že extrateritoriální uplatňování jednostranných omezujících opatření je v rozporu s mezinárodním právem, a využije všech vhodných opatření za účelem řešení účinků Helms-Burtonova zákona, mimo jiné i v souvislosti se svými právy v rámci WTO a prostřednictvím využití blokovacího nařízení EU," uvedla Mogheriniová.

We strongly reject threat by #Trump of full and complete embargo against #Cuba. There are no Cuban military operations or troops in #Venezuela. We call upon the international community to stop dangerous and aggressive escalation and to preserve Peace. No more lies. #SomosCuba pic.twitter.com/Edl47KQRnO