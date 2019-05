Poputuje Assange do USA? Soud může trvat mnoho měsíců, v Berlíně se protestuje

Soud v Londýně bude žádost o vydání zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assangea do Spojených států projednávat "mnoho měsíců". Na úvod procesu to dnes řekl soudce Michael Snow. Assange ve videopřenosu z vězení, kde si odpykává trest za porušení podmínek kauce, řekl, že se extradici do USA nepodvolí. Američané jej viní z průniku do počítačů amerického ministerstva obrany, za což mu hrozí až pět let za mřížemi.