Bez Štefánika by Československo nevzniklo. Otvíral dveře Masarykovi, říká historik

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bez podílu slovenského vojáka, politika a astronoma Milana Rastislava Štefánika by Československo v roce 1918 nevzniklo. ČTK to řekl historik a zástupce ředitele slovenského Vojenského historického ústavu Peter Šumichrast. Slovensko si v sobotu připomene 100. výročí tragické smrti Štefánika (1880-1919), který při návratu do vlasti z Itálie zahynul u Bratislavy v troskách zříceného letadla spolu s dalšími třemi členy posádky.