Čechy v Unii nejdřív nikdo nechtěl, vzpomíná eurokomisař Verheugen

Bývalý eurokomisař zodpovědný za největší rozšíření Evropské unie od doby jejího vzniku popsal, jak obtížné začátky to byly. "Původně rozšíření nikdo nechtěl. Vzpomínám si, že v roce 1998, tedy rok před mým příchodem do Bruselu, na setkání sociálnědemokratických ministrů zahraničí tehdejší britský ministr Robin Cook položil při večeři otázku, kdo si myslí, že by se to mělo udělat. Zvedla se tenkrát jen jedna ruka, a to byla ta moje. Na konci roku 1999 jsme se v Helsinkách dohodli, že zahájíme rozhovory s 12 zeměmi současně."

Podle Verheugena byl zásadní zájem Německa a Velké Británie a také válka probíhající v Kosovu v roce 1999. "Všichni jsme si uvědomili, že se může do Evropy vrátit válka a že evropská integrace je tou nejlepší a nejúčinnější metodou, jak zajistit mír. Tohle vědomí bylo v tom roce 1999 hodně silné a bylo tím důvodem, proč jsme se rozhodli pro tak masivní rozšíření. Kdyby o něm měli evropští lídři rozhodovat dnes, už by k němu takovou odvahu asi nenašli," uvedl, že okolnosti vstupu nových zemí unie visely na vlásku.

Bývalý eurokomisař také okomentoval euroskepticismus Čechů, který jejich smýšlení podle nejrůznějších průzkumů dominuje. "Je pravda, že když jsem byl v Praze a v České republice, tak jsem musel častěji než jinde odpovídat na dotazy: „Bude to opravdu takhle? Budeme z toho mít výhody? Nepřijdeme o naši nezávislost?“ Výsledek českého referenda byl ale jednoznačný a ani dnes nepozoruji, že by si nějaký rozumný Čech myslel, že to byla chyba."

Verheugen připomněl také významnou roli Miloše Zemana při vstupu do Evropské unie. I přes řadu ostrých konfliktů se Zemanem zdůraznil, že jeho role byla zásadní při řešení dobových konfliktů s Německem ohledně Benešových dekretů a s Rakouskem kvůli výstavbě Temelína.

"Česko-německá deklarace by bez něj podle mě nevznikla. Jako předseda vlády vedl přístupové rozhovory v těch rozhodujících letech a bez něj by se také nedosáhlo kompromisů v otázkách Temelína a Benešových dekretů. Mohu pouze říct, že jeho příspěvek ke vstupu České republiky do Evropské unie byl podstatný," vyzdvihl roli současného prezidenta při jednání ohledně vstupu do Evropské unie.

Politickou situaci a vztah k demokracii v České republice Verheugen shrnul slovy, "U Česka si dělám ještě menší starosti. Pokud je v Evropě nějaký národ, který se sám postará o svou demokracii a svobodu, tak jsou to Češi."