Salvini si notoval s Orbánem: Migraci odmítáme, základem silné Evropy jsou silné národní státy

Podle Orbána jsou se Salvinim oba přesvědčení o tom, že základem silné Evropy jsou silné a úspěšné národní státy. Kontinent musí dávat přednost evropské kultuře založené na křesťanských hodnotách a hranice musejí být chráněné před "invazí migrantů", prohlásil podle MTI předseda maďarské vlády.

Oba politici se vzájemně pochválili za snahu hranice Evropy bránit. Orbán ocenil Salviniho úsilí "omezit migraci na moři, jako to Maďarsko dělá na pevnině". Evropané by podle něj "měli raději poslouchat Itálii a Maďarsko, pokud jde o ochranu hranic, místo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona", napsala MTI.

To, co Evropa potřebuje, není systém rozdělování migrantů, ale spíše Evropa schopná chránit své hranice na moři a na pevnině, přizvukoval Salvini. Maďarsko zákonným způsobem kontroluje osoby, které se do něj pokoušejí vstoupit, řekl rovněž politik, jenž stojí v čele italské protiimigrační strany Liga. Vyzdvihl přitom, že Maďarsko své hranice rychle a účinně zapečetilo.

Salvini tak narážel na vysoký, ostnatým drátem opatřený plot postavený na hranicích se Srbskem, který maďarská vláda dala postavit, aby zabránila nelegálnímu pronikání migrantů do země. Schválila ale také soubor zákonů a dodatků k ústavě, které ztěžují možnost žádat v Maďarsku o azyl.

Po volbách do Evropského parlamentu, tedy po 26. květnu, by se situace měla podle Salviniho pro Evropu a její národy změnit. "Naším cílem je definovat" Evropskou unii a její transformaci a nabídnout alternativy k současnému evropskému vedení, řekl italský vicepremiér.

Salvini buduje pro budoucí Evropský parlament alianci pravicových populistických stran a Orbán mu zjevně v tomto úsilí drží palce. V rozhovoru, který ve středu zveřejnil italský deník La Stampa mimo jiné řekl, že Evropská lidová strana (EPP) musí po volbách s touto aliancí začít spolupracovat.

EPP nyní v europarlamentu tvoří nejsilnější frakci a Orbánova strana Fidesz do ní patří, i když její členství bylo v březnu pozastaveno kvůli obviněním, že porušuje zásady právního státu v Maďarsku. Vedení EPP spolupráci se Salvinim vylučuje.

Orbán na dnešní tiskové konferenci v Budapešti podle agentury Reuters řekl, že spojí-li se EPP po volbách s levicovými stranami, bude pro Fidesz těžké najít v ní své místo.