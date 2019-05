Desítky sportovních vozů se hnaly Německem, mířily i do Prahy. Policie musela zasáhnout

Podle policejní mluvčí bylo u dálničního odpočívadla Fuchsberg východně od baltského přístavního města Wismaru z provozu staženo 107 vozů. Policie se však domnívá, že další vozy tudy projely už předtím. Zatím nebyly hlášeny žádné nehody, do kterých by byly zapleteny vozy ze skupiny.

Dálnice A20 ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko je z větší části bez rychlostních limitů. Policii na superrychlé vozy upozornili ostatní účastníci silničního provozu.

Zdroj DPA z odpočívadla Fuchsberg hlásil, že většina drahých luxusních vozů měla norské poznávací značky a byla opatřena nápisem Eurorally. Z internetu je patrné, že jde o akci s naplánovanou trasou z Osla přes německý Kiel a polský Štětín až do Prahy. Do české metropole by účastníci měli dorazit v neděli cestou z Legnice na jihozápadě Polska. Jakou trasu chtějí přes severovýchod Čech zvolit, není z programu akce jasné. Má jít o zážitek pro automobilové nadšence, kteří za účast na Eurorally platí až 799 eur (přes 20.500 korun).

Řidiči zastavení na severoněmecké dálnici se údajně chovali uvolněně, přátelsky a zdrženlivě. Podle německé policie, která vůči podobným akcím zasahuje přísně už dlouhé roky a nebezpečnou kratochvíli majitelů luxusních aut obvykle maří, je Eurorally patrně ilegální závod a tomu je třeba zabránit. Policie rovněž vyšetřuje možné ohrožení silničního provozu a zkoumá, zda může automobily zajistit. "Pokračování v jízdě se rozhodně zamezí," ujistila mluvčí.