Angličané ve volbách trestali za brexit: Dvě hlavní strany dostaly na frak, bodují liberálové

"Angličtí voliči využili místní volby k potrestání konzervativců premiérky Terezy Mayové a opoziční Labouristické strany za zablokování brexitu," napsala agentura Reuters na základě výsledků z asi třetiny anglických zastupitelstev, o nichž se ve čtvrtek rozhodovalo.

Vládnoucí konzervativci přišli skoro o čtvrtinu křesel, zatímco proevropští liberální demokraté své zastoupení zdvojnásobili a zelení zvýšili skoro na šestinásobek, napsala agentura DPA o výsledcích ze 72 z 248 anglických zastupitelstev. Mírné ztráty podle ní utrpěli i opoziční labouristé.

Podle médií byla účast voličů extrémně nízká. Mnoho voličů také nespokojenost s chaosem okolo vystoupení Británie z Evropské unie vyjádřilo demonstrativním roztrhání hlasovacích lístků, poznamenala DPA.

Podle výsledků ze 75 z 248 anglických zastupitelstev, zveřejněných na webu BBC, konzervativci oproti volbám před čtyřmi lety zatím přišli o 212 křesel a labouristé o 54, zatímco liberální demokraté získali oproti dosavadnímu stavu dalších 145 mandátů a také přibylo 117 nezávislých.

I podle komentátorky stanice BBC první výsledky naznačují, že voliči trestali obě hlavní politické strany za to, jak si radily s brexitem, zatímco z jejich ztrát těží menší strany, jako jsou liberální demokraté a zelení, protievropská Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) a i nezávislí kandidáti.

Voliči nemohli hlasovat pro letos založenou Stranu pro brexit europoslance Nigela Farage, jež nasadila kandidáty jen do blížících se voleb do Evropského parlamentu. Ty má podle průzkumů největší šanci vyhrát.

