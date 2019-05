EU svolala summit do Sibiu. Hodlá bránit jednu Evropu - od západu na východ, od severu k jihu

"Unie dneška je silnější než ta včerejší a chceme ji dál posilovat pro zítřek. To je náš závazek k budoucím generacím," končí návrh třístránkového textu.

Summit v Sibiu měl být původně první vrcholnou schůzkou sedmadvacítky po britském odchodu 29. března. Brexit je však nyní odsunut až na konec října poté, co britská vláda stále neprosadila ve vlastním parlamentu už dojednaný text dohody o vystoupení.

Today we celebrate 15 years of #EUenlargement.

For us in those days, Europe really was a symbol of freedom, high standards, prosperity, modernity and security. And we have never been disappointed. pic.twitter.com/TswAzYO68B