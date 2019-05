Co o nás píšou ve světě? ČR je srdcem boje o Evropu, tvrdí prestižní magazín

Tomio Okamura, předseda SPD, si na pomoc pozval dvě prominentní tváře evropského euroskeptického hnutí, Francouzku Marine Le Penová a Nizozemce Geerta Wilderse. Oba dva se silně vymezovali proti EU, kterou chápou jako ohrožení národní suverenity ČR, přičemž její hlavní nebezpečnost tkví v údajné podpoře islámu.

„ Evropská unie islám hýčká už desítky let,“ pronesl Wilders, podle něhož je díky tomu Evropa „ na pokraji kulturní sebevraždy. A Evropská unie nikdy nebude bránit naše národní zájmy a naši svobodu."

„Evropská unie dnes nemá schopnost vysílat tanky do našich měst nebo střílet do davů,“ sdělila bouřícím podporovatelům Le Penová. „Ale neklamme se.“ Podle Le Penové EU iniciuje proces „nezvratného národního zničení“ prostřednictvím „organizované migrace.“ Varovala přítomné podporovatele SPD, aby si nebrali příklad z Francie a zabránili existenci údajných „non-go“ zón.

Politico upozorňuje, že akce přitáhla asi 500 podporovatelů SPD, kteří se shromáždili na tom samém místě, kde před 30 lety Václav Havel oznámil pád československého komunistického režimu více než 1 miliónu estetických Čechů. Politico též upozorňuje, že ruská média počet shromážděných lidí značně nafoukla – mělo se jí účastnit 25 000 lidí.

S demonstrací na Václavském náměstí ostře kontrastuje setkání v Olomouci. „Když vezmete v úvahu, jak moc nám členství v EU pomohlo, a to jak ekonomicky, tak sociálně, a přesto si na to stěžujeme, je to ohromující,“ řekl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR organizátorů akce.

Setkání bylo v rámci projektu Euforka, iniciovaného Univerzitou Palackého v Olomouci, který si klade za cíl informoval veřejnost o dění v Evropě a vysvětlovat jim, jak funguje EU a které všechny mýty a dezinformace se kolem ní šíří. „ V zásadě děláme práci politiků za ně,“ uvedl rektor univerzity, Jaroslav Miller.

The Politico upozorňuje, že populistická rétorika „protiimigračního“ premiéra Andreje Babiše a „protimuslimského“ prezidenta Miloše Zemana hraje významnou roli v značné rozšířeném euroskepticismu mezi českými voliči i v růstu agresivnějšího a rozdělujícího politického módu v zemi. Dokladem toho má být napadení „hlasitého podporovatele EU“ a „jediného černého člena českého parlamentu“, 21letého poslance za TOP 09 na Moravě dvěma neznámými muži.

Podle nedávného průzkumu Eurobarometru jen jeden ze tří Čechů si myslí, že členství země v EU je „dobrá věc“ - nejnižší stupeň ve všech 28 členských zemí. Jen 47% by volilo pro zůstání v EU, pokud by bylo referendum o vystoupení EU, což je po Británii druhé nejnižší číslo.

Paradoxní postoj k EU

Podle magazínu je tak jistým paradoxem, že 58% českých respondentů uvádí, že jejich země těží z toho, že členem EU. Tento především ekonomický aspekt je zvláště zdůrazňován byznys zastánci EU. Jeden z panelistů na setkání v Olomouci, hlavní ekonom České spořitelny, varoval, že odchod z EU by byla „enormní tragédie pro český byznys. Stali bychom se chudšími mnohem rychleji.“ Politico upozorňuje, že právě hořkost z toho, že vstup do EU nedokázal dorovnat české mzdy s těmi v západní Evropě je jedním z klíčových zdrojů frustrace Čechů nad EU.

Podle jednoho z účastníků setkání, 75letého důchodce Romana Beka, je „Czexit kompletní nesmysl….je vlekou otázkou, zdali jsme skutečně schopní se sami politicky a ekonomicky řídit.“

Politico však též upozorňuje, že počet Čechů, kteří považují členství země v EU za prospěšné klesá. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2018 si to myslelo 64% respondentů, nyní je to 56%. Účastník setkání v Olomouci, Libor Hrančik, 62letý malý podnikatel, má za to, že Brexit ukazuje „aroganci bruselských byrokratů“ a chce, aby ČR byla schopná „si sama rozhodnout naše politické záležitosti, o imigraci, o ekonomice.“

Nicméně ačkoliv v ČR jsou poměrně rozšířený skepticismus směrem k EU, dle magazínu se to příliš neprojevuje na podpoře euroskeptických stran. SPD by měla dle prognóz získat 7% a získat jedno z 21 křesel v Evropském parlamentu. Politico má za to, že zkušenost s komunismem zabraňuje tomu, aby Češi volili více extremistické strany.

Podle magazínu nicméně EU zůstane rozdělujícím tématem české politiky nyní i v následujících letech jak i ti, kteří dohlíželi vstupu ČR do EU na ní začínají nahlížet negativně. Politico v tomto ohledu cituje bývalého prezidenta Václava Klause, který přes své rezervace podepsal vstup do ČR do EU, protože neviděl jinou alternativu. Nyní si myslí, že výhody a nevýhody členství EU jsou 50 na 50 a vzájemně se tedy vylučují.