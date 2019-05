Uprchlíci jsou o hladu: Maďarsko jim odpírá jídlo, verdikt ze Štrasburku ignoruje

"Podle zpráv maďarské úřady připravily od srpna 2018 o jídlo nejméně 21 migrantů čekajících na deportaci, některé až na pět dní," řekla dnes mluvčí úřadu OSN.

Maďarsko kritizovanou praxí podle OSN porušuje mezinárodní zákony a standardy.

"We are alarmed by reports that #migrants in detention centres in #Hungary have been deliberately deprived of food in contravention of international laws and standards," -- @UNHumanRights spokesperson at @UNGeneva press briefing. pic.twitter.com/i9k3r279LS