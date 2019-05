Lídři EU zhodnotí výsledky eurovoleb u večeře, dorazí i Mayová

"Cílem předsedy Evropské rady (Donalda Tuska) je také vyhnout se potřebě mimořádných summitů přes léto," vysvětlil ČTK diplomatický zdroj.

Do Bruselu by měla dorazit i Mayová, jejíž země se eurovoleb koncem měsíce patrně zúčastní, neboť britský odchod z unie byl odložen až na konec října. Británie sice teoreticky může blok ještě do eurovoleb opustit, ale to je podmíněno tím, že britský parlament do té doby schválí vyjednané podmínky odchodu země z EU. Je ovšem téměř jisté, že to se do konce měsíce nestane.

Termín summitu 28. května má být definitivně potvrzen příští týden na neformální vrcholné schůzce EU v rumunském městě Sibiu, diplomaté však s bruselskou povolební večeří už nyní počítají.

Evropské volby se uskuteční od 23. do 26. května a nový Evropský parlament se poprvé sejde začátkem července.

Stávající Evropské komisi končí funkční období na konci října. Předsedu té následující vybírají právě prezidenti a premiéři, následně potřebuje potvrzení většiny europarlamentu. Mezi další klíčové posty, o nichž bude třeba po volbách rozhodnout, patří obsazení pozice šéfa či šéfky unijní diplomacie. Součástí širší diskuse bude také výběr nástupce Donalda Tuska v pozici předsedy Evropské rady.