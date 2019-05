Trest pro Assange? Tohle Británie přehnala, shodli se experti OSN

Australan se nachází ve věznici Belmarsh na okraji Londýna kvůli porušení podmínek kauce, na základě kterých byl v roce 2012 propuštěn z vazby. Assange tehdy čelil vydání do Švédska, kde byl obviněn ze znásilnění, což považoval za zástěrku, aby mohl být poté předán americkým úřadům. V USA je stíhán v souvislosti se zveřejněním utajovaných informací na serveru WikiLeaks.

Podle expertů OSN nynější Assangeovo věznění "patrně porušuje zásady nezbytnosti a přiměřenosti". Porušení podmínek kauce označili za poměrně malé provinění.

Working Group on Arbitrary Detention is “deeply concerned about this course of action including the disproportionate sentence imposed on Mr. Assange” @UNHumanRights | United Kingdom: WGAD expresses concern about #Assange proceedings https://t.co/zxpUGB3yg5 @UN_SPExperts #WPFD2019