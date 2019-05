Boris Johnson se zesměšnil před celou Británií, rychlé smázání tweetu mu nepomohlo

Johnson svůj tweet, v němž rovněž vyzýval k účasti ve volbách, velmi rychle smazal. Příspěvek ale zachytil web Politwoops, který zaznamenává tweety smazané poslanci.

Boris Johnson (former mayor and current resident of London) tweeted that he just voted in the local elections.



He deleted when he was informed that there are no local elections in London today.https://t.co/p8Urwe1mC1 pic.twitter.com/nwH3Cj8pmm