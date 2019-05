EU mystifikuje Turky? Maďarský ministr zkritizoval chování Bruselu

Podle šéfa maďarské diplomacie zástupci některých větších členských zemí EU na jednání za zavřenými dveřmi odmítají členství Ankary v unii, veřejně to ale neřeknou.

Support the inclusion of Gül Baba Tomb, our common cultural heritage, in @UNESCO World Heritage List. Our deep-rooted relations will be further developed thanks to the 4th High Level Strategic Cooperation meeting, to be chaired by President @RT_Erdogan & PM #ViktorOrban. pic.twitter.com/zsu7ZB2UDk