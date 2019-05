Lucembursko v slzách. Na pohřeb velkovévody Jeana dorazily stovky lidí

Ke katedrále v Lucemburku přišlo za chladného deštivého počasí několik set lidí a přihlíželi pohřebnímu průvodu. Obřad mohli sledovat na televizních obrazovkách.

Pohřeb začal v katedrále půl hodinu před polednem. Svou účast na něm ohlásilo 30 členů panovnických rodů, mezi nimi belgická královská rodina nebo princezna Anna z Británie. Přítomen byl rovněž bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

I find it incredibly sweet that the Grand Ducal couple are holding hands during the procession and inside the Cathedral. #granddukejean #luxembourg pic.twitter.com/pCT1cuhKWg