Volební facka zabrala? Konzervativci a labouristé se blíží k dohodě o brexitu

Podle některých médií nutí konzervativce k větší otevřenosti k jednání výsledek čtvrtečních místních voleb, v nichž obě britské tradiční politické strany utrpěly výrazné ztráty na úkor menších stran. Řada médií i politiků interpretovala výsledek voleb v Anglii a Severním Irsku jako trest konzervativcům a labouristům za to, že ani tři roky po referendu o brexitu se na něm nedokázali dohodnout.

"Máme záblesk naděje (se dohodnout) v této situaci, kdy jádro konzervativních i labouristických voličů chce brexit, voliči z obou táborů by byli extrémně nazlobení na svou stranu, kdybychom nedokázali brexit uskutečnit do dalších parlamentních voleb," řekl Hunt agentuře Press Association. Řádné parlamentní volby se mají v Británii konat za tři roky. Hunt dodal, že vidí potenciál k dohodě.

Také další člen vlády, britský ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes řekl, že vládnoucí konzervativci musí být po špatném výsledku ve čtvrtečních místních volbách otevřeni dohodě s opozičními labouristy. "Musíme naslouchat tomu, co řekli voliči v těchto místních volbách," řekl Hancock BBC. "Myslím, že bychom měli být naladěni na kompromis," dodal.

