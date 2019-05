100 let od tragické smrti Štefánika: Spoluzakladatel ČSR vyčnívá v dějinách Slovenska, prohlásil Kiska

"Zde na Bradle ještě více než kdekoliv jinde přistupujeme s úctou a pokorou k osobnosti, která v našich dějinách tak výrazně vyčnívá. Milan Rastislav Štefánik zůstane zapsán jako oddaný vlastenec," uvedl v projevu Kiska.

Slavný slovenský rodák Štefánik podle hlavy slovenského státu pomohl zakreslit Československo na poválečnou mapu světa.

"Máme jako Slovenská republika obrovské štěstí, že se můžeme opřít o jeho odkaz - milovat svojí vlast, získat spojence, myslet a jednat pro dobro vlasti a pro celé lidstvo," řekl Kiska.

Voják, politik, astronom a československý ministr války Štefánik 4. května 1919 při návratu do vlasti z Itálie zahynul u Bratislavy v troskách zříceného letadla spolu s dalšími třemi členy posádky.

Podle šéfa slovenské sněmovny a nacionalistické vládní Slovenské národní strany (SNS) Andreje Danka by Československá republika byla jiná, pokud by Štefánik žil déle. Danko využil projev i ke kritice stávajících poměrů v zemi.

"Chybí nám přirozená úcta k vlasti. Někteří lidé znevažují vlastní státnost. Potřebná je soudržnost. Buďme pány ve svém státě," uvedl Danko.

Oficiální část vzpomínkové akce zahájil přelet formací vojenských letadel armád Česka, Francie, Itálie a Slovenska, tedy zemí, v nichž Štefánik působil. V závěru programu pak z vrtulníku vyskočili parašutisté s vlajkami zmíněných států, jakož i s podobiznou Štefánika.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček‏ na sociální síti připomněl, že Štefánik se zasloužil o vznik Československa. "I když my vzýváme T. G. Masaryka, bez Milana Rastislava Štefánika by to nešlo. Zemřel tak, jak žil: jako frajer a hrdina," uvedl Petříček.

Před 100 lety zahynul člověk, který se zasloužil o to, že vzniklo Československo. I když my vzýváme T. G. Masaryka, bez Milana Rastislava Štefánika by to nešlo. Zemřel tak, jak žil: jako frajer a hrdina. pic.twitter.com/dmpL6438F5 — Tomáš Petříček (@TPetricek) 4. května 2019

Kulaté výročí Štefánikovy smrti si Slovensko připomíná sérií vzpomínkových, společenských a kulturních akcí, které vyvrcholily právě shromážděním u mohutné mohyly nad Štefánikovou rodnou obcí Košariská. Kromě vrcholných politiků Slovenska a představitelů dalších států se u mohyly shromáždil dav lidí. Část z nich si přinesla vlajky SNS a také krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko. Součástí programu bylo také zapálení vater na mohyle.

Štefánik s velkým náskokem vyhrál celostátní anketu Největší Slovák, jejíž výsledky ve středu zveřejnil veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska. Po Štefánikovi jsou pojmenovány ulice a náměstí v řadě měst v zemi pod Tatrami, jeho jméno nese také bratislavské letiště. Ke 100. výročí Štefánikovy smrti Slovensko vydalo sběratelskou i pamětní minci a také poštovní známku.