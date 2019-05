Portugalsko na prahu politické krize? Premiér pohrozil demisí

Podle premiéra Costy by schválení valorizace v takové výši znamenalo "nenapravitelné škody v rozpočtové rovnováze" a bylo by "sociálně nespravedlivé" vůči jiným resortům. Vláda by podle něj musela provádět rozpočtové škrty, nebo zvýšit daně. Schválení návrhu by mohlo rovněž vyvolat podobné požadavky od jiných odborových svazů.

Premiér demisí pohrozil v pátek po mimořádném zasedání vlády, které svolal poté, co iniciativě už dala ve čtvrtek zelenou parlamentní komise. Návrh v ní schválili zástupci opozice i spojenci vládních socialistů, takže se očekává, že zákon poslanci 15. května podpoří i v plénu.

Não podemos perder o que já alcançámos. Cada medida foi adotada com a conta, peso e medida adequados. Devemos prosseguir com uma política orçamental responsável. Ao @govpt cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e a credibilidade externa do País pic.twitter.com/uYBdi6HxxU — António Costa (@antoniocostapm) 3. května 2019

Platy učitelů v Portugalsku byly zmrazené devět let a čtyři měsíce kvůli ekonomické krizi a úsporným opatřením, které vláda musela přijmout výměnou za záchranný úvěr od Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Portugalská vláda není proti zvýšení platů učitelů, tvrdí ale, že není možné započítat všechny roky, po něž byly platy zmrazeny. Přesná čísla, kolik by takové navýšení stálo rozpočet, podle agentury EFE nejsou. Vláda ale odhaduje, že ročně by takový krok vyšel rozpočet na několik stovek milionů eur.

Neshody vlády s odboráři ohledně valorizace platů učitelů vedly v posledním roce k řadě demonstrací, z nichž největší se konala v březnu v Lisabonu a dorazily na ni tisíce učitelů.

Pokud by v Portugalsku padla vláda, musel by prezident vyhlásit předčasné parlamentní volby. Ty řádné jsou zatím plánovány na 6. října.