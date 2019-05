Britský ministr obrany padl neprávem? Vyzrazení informace o Huawei nebylo trestné, vyhodnotila policie

Britská premiérka Theresa Mayová Williamsona z vlády vyhodila po několikadenním interním vyšetřování vedeném jejím poradcem Markem Sedwillem. Předcházela tomu zpráva deníku The Daily Telegraph, podle níž plánuje vláda umožnit firmě Huawei omezenou účast na vybudování sítě 5G i přes varování o rizicích ze strany Spojených států, Austrálie či Evropské komise.

Bývalý ministr obrany po propuštění opakovaně volal po policejním vyšetřování, které by jej očistilo. Stejného postupu se dožaduje i britská opozice, která chce mít jistotu, že nebyl porušen zákon. Podnět pro zahájení vyšetřování by ale musel přijít z úřadu vlády a ten se podle všeho k takovému kroku nechystá.

"Hovořil jsem s úřadem vlády o povaze materiálu, který byl na Národní bezpečnostní radě projednáván. (...) Zvážil jsem všechny dostupné informace a věc jsem konzultoval s právníky. Jsem přesvědčen, že vyzrazení nepředstavovalo trestný čin, ať už s ohledem na zákon o státních tajemstvích či jako zneužití pravomoci veřejného činitele," uvedl policejní velitel Basu. Kauza vládních plánů o Huawei podle něj "není záležitostí pro policii".

Případ v Británii vyvolal značný rozruch, a to nejen kvůli dlouhodobým polemikám okolo čínské telekomunikační společnosti. Williamson odmítl na výzvu premiérky Mayové sám odstoupit a "na zdraví svých dětí" přísahal, že obvinění o vyzrazení tajných informací není pravdivé. Mayová ale považuje věc za uzavřenou a bez policejního vyšetřování zřejmě kauza v dohledné době zůstane nevyjasněná.

Huge thank you to all of you for all your support the past few days. Enormously grateful to have received so many kind and supportive messages - there have been far too many to respond individually to!