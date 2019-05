Blenheimský palác ozdobí zlatý záchod, bude přístupný návštěvníkům

Palác v anglickém hrabství Oxfordshire je rodištěm Winstona Churchilla a sídlem rodu Spencer-Churchillů a jeho výstavní prostory jsou přístupné veřejnosti. Zlatou mísu na podzim instalatéři umístí na jednu z návštěvnických toalet.

"Přestože jsem se narodil v bohaté rodině, zlatý záchod jsem nikdy nepoužil, takže se na to těším," řekl podle britského deníku současný nositel titulu vévoda z Marlborough Edward Spencer-Churchill.

Well, this is quite the PR move from @BlenheimPalace. But what's most impressive (and that's saying something when you're installing a loo made of solid gold) is the quote from Edward Spencer-Churchill.https://t.co/dxsOnYa30e